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05.01.2017 17:20

Осторожно, гололед! Количество травм, полученных при падении на льду, увеличилось

Елена Ямаш.

Еженедельно Мурманский травмпункт обслуживает более 100 человек, получивших травмы при падении на льду. Кроме того, пострадавшие обращаются в травматологические отделения мурманских стационаров - областной больницы, медсанчасти Севрыба и в детский травмпункт, работающий на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Медики сейчас работают в усиленном режиме.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Обычно в стационары у нас обращаются люди, по которым уже четко видно, что они получили серьезные травмы. Они или сами добираются туда или на машине скорой помощи. В связи с гололедом, конечно, работаем интенсивно. Количество пострадавших от падения на льду достаточно большое".
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