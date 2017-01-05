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05.01.2017 16:50

В мурманском специализированном доме ребенка состоялось новогоднее представление

Анастасия Русинова.

В специализированный дом ребенка на праздник пришла коварная Лиса. Рыжая плутовка хотела помешать Зайчатам и Медвежатам встретить Новый год. Она загадывала хитрые загадки и заставляла выполнять сложные задания, но главное - выгнала лесных зверей из свои домиков. Помог всем, конечно, Дед Мороз. Он проучил Лису, а у  малышей появился свой, правда, пока только сказочный дом.
Волшебник зажег на елке огни и подарил каждому новогодний подарок. Сегодня в доме ребенка воспитывается 90 детей в возрасте до 4 лет. На праздник традиционно организаторы приглашают  представителей шефских организаций и партнеров, которые помогают осуществить многие новогодние мечты самых маленьких мурманчан.     
Учитель-дефектоглог мурманского специализированного дома ребенка Ольга Кочнева: "Также наши горожане, которые участвуют в акции "Новогоднее чудо", тоже принимают участие в этом празднике, весь коридор завален подарками. Эти подарки - это то, что дети написали и попросили - с помощью воспитателей, конечно - в своих новогодних открыточках, пожеланиях - что они хотели увидеть от Деда Мороза под своей новогодней елкой".  
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