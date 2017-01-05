Руководители первичных отделений Всероссийского общества слепых в Мурманской области подвели итоги 2016 года и поставили задачи на 2017

Яков Осетров.

Одна из главных задач - спасти единственное в Заполярье предприятие для инвалидов по зрению - картонажную фабрику, которая оказалась на грани банкротства. Важным делом остается и снабжение слабовидящих людей спецсредствами для ориентации в пространстве. Государство обеспечивает лишь минимум, но его недостаточно. На помощь приходят спонсоры и министерство социального развития. В качестве новогоднего подарка инвалидам раздали конфеты и чай, говорящие будильники и крышки.

Председатель Мурманской региональной организации Всероссийского общества слепых Виктор Чирков: "Что такое говорящая крышка: записал — и слепому она будет говорить, что там, предположим, маринованные огурцы или грибы, или там лежит мясо, в этом пакете. И всё - он уже самостоятельно, без посторонней помощи может приготовить обед".

Еще одна задача слепых - продолжить работу с общественными фондами, благодаря которым в 2016 году им удалось получить гранты почти на 500 тысяч рублей. Отмечен и личный вклад активных инвалидов, которые вопреки трудностям влюбляются и создают семьи, учатся и работают, занимаются творчеством. Сразу 2 члена общества получили международную премию "Филантроп", учрежденную благотворительным фондом Иосифа Кобзона. Дипломы вручили поэтессе Наталии Мациной и художнице Людмиле Виноградовой.







