Северянин родился. В Мурманской области продолжает действовать добрая традиция поздравлять мам и малышей

Алексей Котович.

Разгоряченная красная обезьяна оттепелью растаяла в 2016, прилетевший на смену огненный петух тут же клюнул 30-градусным морозом. Впрочем, к символу Нового года еще вернемся. Представители от правительства региона, от мэрии заполярной столицы - так встречают делегации, высокопоставленных гостей... и первенцев нового года.

Юный северянин - мальчик. Малыш родился не то чтобы в первый час нового, 2017 года - в первую минуту.

Мама Дарья Антипова: "Я очень счастлива - боялась родить до 12. Хотела после, в 2017. Получилось. Одна минута - но получилось".

В семье это третий ребенок, две старшие - девочки. Игрушки - мальчишке. Маме - цветы и сертификат на покупку бытовой техники в любой из торговых сетей Мурманска. Традиции - поздравлять первых новорожденных - много лет.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Стимул к рождению. Показать, что наши женщины хотят рожать, рожают - третий ребеночек. Я думаю, что мамочка хорошая, добрая, веселая. Поэтому и ребенка воспитает очень хорошим".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это замечательная традиция у правительства Мурманской области и надо ее поддерживать. Я думаю, что мы в дальнейшем сделаем эту традицию еще лучше и качественней для того, чтобы был стимул рожать больше мурманчан, город рос, пополнялся молодым поколением. Особенно мальчиками - защитниками".

С именем родители тянуть не стали - нарекли Владимиром.

1 января в областном перинатальном центре родились шестеро детей. Всего в Мурманской области - тринадцать.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Три ребенка у нас родились в первом роддоме, два родились в третьем роддоме. И по одному в Апатитско-Кировской больнице и Оленегорской. Если посмотреть, кого больше - девочек семь, мальчиков - шесть".

Все дети, родившиеся в первый день Нового года - здоровы, чувствуют себя хорошо, экстренной медицинской помощи никому не потребовалось. И мамы чувствуют себя так же прекрасно.







