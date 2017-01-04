366 серий жизненной киноленты. Каким запомнился 2016 год?

Анастасия Ярославская.

Многие, поднимая тост за новогодним столом за високосный 2016, провожали его с облегчением и с надеждой, что наступивший обязательно будет лучше. Мы сами создаем себе жизнь, и, справедливости ради, было немало моментов, которые оставили добрый след.

Год кино сдает смену Году экологии. 366 серий жизненной киноленты - на одну больше, чем обычно - пролетели как миг, доказывая - и в природе, и в событиях есть место равновесию. Суровые морозы, с которых начался 2016, сполна компенсировало совсем не северное, редкостное лето. Позволившее ненадолго забыть, что мы живем в зоне Арктики. Она теперь на долгие годы - наше всё - официальное преимущество. Приоритетное направление государственной стратегии безопасности. Мурманской области выпал шанс стать одним из лидеров - пилотной опорной зоной. Многое сделано, еще больше предстоит. До воплощения главной амбиции путь неблизкий. Но дорогу осилит идущий, и регион пока не сбавляет шаг, уверенно двигаясь к цели. По результатам социально-экономического развития территорий в 2016 вошел в TOП-20. Доказав, что трудности преодолимы. Устоял экономически - производственный индекс у горняков, энергетиков, металлургов - в рост. В непростое для всех время пополнил копилку дел тем, чем будем пользоваться долгие годы. "Сделано в Заполярье" - новый знак качества и бренд, набирающий известность. К хорошему привыкаешь быстро. И мы уже начинаем забывать как раньше выглядела "Ленинградка" - сейчас светлая, удобная, скоростная. Филармония, для которой високосный год стал началом с высокой ноты - и какой - короля инструментов, единственного за Полярным кругом концертного органа. Морвокзал с его современным пассажирским терминалом - теперь не стыдно принимать круизные суда. Заметно похорошел Кировск, пока не расцвела, но обрела надежду постлевиафановская Териберка. И вот уже иностранная речь на наших улицах - не редкость. Турист едет все охотней посмотреть на красоты Кольской земли. Себя показать, прихорошившись парками и скверами, Мурманску 2016-й дал стопроцентный повод. Первое столетие. Важный рубеж. За которым - и северяне в это верят - жизнь только начинается. Первый вздох в прошлом году сделали 8 тысяч северян-новорожденных. Девочек больше - говорят, к добру. Значит, будущее будет мирным и счастливым.







