В Мурманской области отмечено снижение количества пожаров почти на 50 процентов

Алексей Елкин.

В первые дни новогодних праздников до 3 числа на Кольском полуострове произошло 7 возгораний. К счастью, никто не пострадал. Спасатели предупреждают, что улучшение показателей - не повод терять бдительность. Особенно, когда на улице сильно похолодало, а выходные дни располагают к отдыху на дачах и посещению личных гаражей, которые, бывает, что отапливаются непригодными к использованию печами и электроприборами.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Попов: "На территории области складываются неблагоприятные метеорологические явления. По всей области наблюдается понижение температуры. В связи с чем мы напоминаем вам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, а также при эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов".







