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04.01.2017 18:10

Интерес к северной ламинарии возвращается, причем - с неожиданной стороны

Илья Комлев.

Ламинария или более привычное название - морская капуста. Долгое время этот вид морских биоресурсов у нас, на Севере, считался невостребованным. Добывать его рыболовецкие компании не стремились. В результате, на полках в мурманских супермаркетах не редкость салаты из этих водорослей белорусского производства, изготовленные из китайского сырья. Теперь интерес к северной ламинарии, похоже, возвращается, причем с неожиданной стороны.
Директор Мурманского морского биологического института Геннадий Матишов: "Сейчас к нам обратилось Мурманское морское пароходство, чтобы мы разработали им технико-экономическое обоснование добычи водорослей-макрофитов - ламинарии, морской капусты. Это хороший признак, что наше Мурманское морское пароходство обращается к науке, чтобы не только что-то возить, но и производить".
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