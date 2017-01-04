"Мурманск - город чистоты". В дни новогодних каникул состоялся рейд по проверке работы городских УК

Алексей Елкин.

"Мурманск - город чистоты". В рамках муниципальной программы, в дни новогодних каникул, мэр областного центра Дмитрий Филиппов возглавил группу контролеров, проверяющих работу управляющих организаций.

Морозы грянули. Мощная техника с трудом справляется с застывшей снежной массой. Эти дома и территорию вокруг обслуживают сразу несколько жилищных служб, включая ТСЖ, которое, кстати, уборку на своих участках выполнило до похолодания.

Председатель ТСЖ Ирина Медведева: "Мы сами руководим данным процессом. И сами уже видим по обстановке - заказывать трактор или не заказывать".

Александр Чаусов: "Первый раз за всю зиму приехали трактора к нам. Чистят. Везде чистят".

Сразу 3 трактора и "посыпалка"! В этих дворах столько спецтехники еще не видели, а с мэром города встречаются уже второй раз менее чем за неделю. За 2 дня до Нового года Дмитрий Филиппов, реагируя на жалобы жильцов, дал указание - убрать снег. Результат проверил. Общий вывод - в масштабах всего Мурманска работа продвигается, но сложно. В декабре выпало много осадков, в 2 с половиной раза больше нормы.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Понятно, что управляющие компании, и это очевидно - они не справляются на сегодняшний день со своими обязанностями. И здесь необходимо собственникам жилья требовать с управляющих компаний, с кем они подписали договор и кому они платят деньги - исполнения этих обязанностей".

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа г. Мурманска Игорь Корявко: "Не можете дозвониться до УК, есть телефон 051. Есть "Новые формы управления", есть Управление Первомайского округа. Есть прокуратура. Пожалуйста, обращайтесь".

За нарушения на должностных лиц штрафы до 50 тысяч рублей. Общая сумма за минувший год - без малого 15 миллионов. В том числе, за невывезенный мусор, который в праздники - огромная проблема.

Ситуация - показательная, но не тупиковая. Главное здесь желание самих жильцов - выстроить деловые отношения с организацией, обслуживающей дом.





