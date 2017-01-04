Часть работы выполнена, но темпы не снижаются. У оленеводов Заполярья продолжается традиционная заготовительная кампания

Андрей Зайцев.

У оленеводов Заполярья продолжаются напряжённые трудовые будни. Заготовительная кампания традиционно проходит на стыке уходящего и нового годов. План производственного кооператива "Тундра" - 3100 голов. Большая часть работы выполнена, но темпы не снижаются. Всё новые и новые партии оленей загоняют в кораль в окрестностях Ловозера и выгоняют обратно в тундру. Время - деньги. В буквальном смысле. Надо пересчитать, отобрать часть стада на убой, остальных как можно быстрее выпустить. Ведь весь этот период олени не питаются. Праздновать наступление Нового года и Рождество придётся позже. Времени расслабляться нет.

Заместитель начальника заготовительного пункта СХПК "Тундра" Андрей Дубовцев: "Не будет. Декабрь, январь - самая горячая пора для убойного пункта и в целом для оленеводства".

Ушедший год, по словам оленеводов, выдался очень трудным. Но в кооперативе верят, что хорошее начало этой заготовительной кампании станет залогом удачи в делах на весь год. Загон стада в кораль очень зависит от погодных условий. Переменчивая северная погода часто преподносит неприятные сюрпризы. С первыми справились. Теперь бы морозы выдержать.

Руководитель СХПК "Тундра" Виктор Старцев: "Погода нам несколько благоволила, но, тем не менее, загон проходил в дождь. Тем не менее, оленеводы смогли выполнить трудную работу и доставить первый товарный кусок в Ловозеро, чтобы наши жители смогли купить первую оленину на новогодний стол".







