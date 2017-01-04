Все тревожные и специальные службы региона в новогодние праздники работают в усиленном режиме

Елена Ямаш.

В новогодние праздники в усиленном режиме работают все тревожные и специальные службы региона. В местах проведения новогодних и рождественских мероприятий организованы дополнительные посты ГИБДД. Госавтоинспекция привлекла к патрулированию ветеранов службы. Скрытые патрули работают в населенных пунктах и на федеральной трассе. Особое внимание - выявлению нетрезвых водителей и соблюдению мер дорожной безопасности.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "Обращаемся к водителям - ни в коем случае не управлять транспортным средством в состоянии опьянения, по возможности воспользоваться либо общественным транспортом, либо услугами такси. И, конечно, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".





