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04.01.2017 17:05

Все тревожные и специальные службы региона в новогодние праздники работают в усиленном режиме

Елена Ямаш.

В новогодние праздники в усиленном режиме  работают все тревожные и специальные службы региона. В местах проведения новогодних и рождественских мероприятий организованы дополнительные посты ГИБДД. Госавтоинспекция привлекла к патрулированию ветеранов службы.   Скрытые патрули работают в населенных пунктах и на федеральной трассе. Особое внимание - выявлению нетрезвых водителей и соблюдению мер дорожной безопасности.
Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "Обращаемся к водителям - ни в коем случае не управлять транспортным средством в состоянии опьянения, по возможности воспользоваться либо общественным транспортом, либо услугами такси. И, конечно, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".
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