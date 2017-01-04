Год красного огненного петуха. Какие тайны характера хранит в себе символ наступившего 2017-го?

Яков Осетров.

Наступивший 2017 - год красного огненного петуха. Если верить восточному гороскопу, он обещает мир и порядок, спокойствие в семье и любовь,а для самых удачливых - ещё и достаток. Таков ли петух на самом деле? О тайнах его характера и своих собственных прогнозах - расскажут владельцы живых, настоящих петухов.

Птичник Артёма Андронаки похож на ковчег, в котором бок о бок друг с другом живёт великое множество пернатых. У каждого своя семья, но крик императоров куриных гаремов слышен всем.

Для полноценной жизни курам и петухам необходимо хорошее питание. Пернатые любят, когда чисто и тепло. В этом они сходны с людьми: рай с милым возможен и в шалаше, но гораздо лучше - комфортные условия. Артем уверен - год будет таким же разнообразным, как его птичье хозяйство и полным любви. В мистику восточных гороскопов верит и фермер Наталия Захарова. Накануне года петуха рождались, в основном мальчики, которым суждено стать живыми символами 2017.

Фермер Наталия Захарова: "Будет подъёмистый, сильный, мощный год, потому что петух - он сильный".

Чтобы нести яйца, курам не нужны петухи, но без них не будет птенцов, и поголовье вымрет. Поэтому пернатым дамам гарантируют приятное общение с кавалерами. Одному мало и 10 подруг, другой готов хранить лебединую верность.

Фермер Наталия Захарова: "Серый петух вот одну белую курочку облюбовал, и вообще больше никого не пускает к ней. Как только снеслась - он сидит возле гнезда. Любовь такая. Иногда хочется сказать людям: "Посмотри - какая дружба у них". Аж позавидуешь".

На новый год подготовлены особые подарки. Петухам - новых кур, курам новый инкубатор. Подарок же пернатых хозяйке - уверенность в завтрашнем дне. Наталия надеется, что год будет сытным. По крайней мере, для тех, кто готов не только мечтать над гороскопами, но и вкладывать в благополучие свой собственный труд.







