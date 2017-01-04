Под куполом океанариума. Ластоногие звезды дают новогодние представления

Татьяна Нестерова.

В мурманском океанариуме для юных северян подготовили новый, яркий праздник.

Новое представление - шанс сразу же поймать удачу за хвост. Зрители бросают мячики с персональными номерами в водную купель. Общительный морской заяц Дик делает свой выбор и выигравший номер получает из рук Деда Мороза подарки. Взамен - стихи или песенка, без возрастных ограничений.

В шоу принимают участие любимцы детворы - тюлени Варя, Даша, Жива, морской заяц Дик. Самая маленькая по размеру ластоногая звезда представления - Кнопочка - на сцене девять лет. С удовольствием украшает елку и очень, как и все друзья-артисты, любит аплодисменты. И, конечно, угощение. В меню несколько видов рыбы и своеобразная конфета-поощрение - кальмары. В полярную ночь, как и людям, тюленям рыбий жир необходим.

Тренер Александр Калинин: "Они сейчас больше спят, даже когда мы приходим в 9 часов утра, они спят даже больше, чем мы. С неохотой встают, расшевеливаются. Поэтому приходится иногда холодный душ им устраивать, который они очень любят. Им чем холоднее - тем лучше".

Все питомцы дома под куполом тщательно готовились к празднику. Несмотря на полярную ночь- в отличной физической форме. И с удовольствием демонстрируют свои спортивные достижения. Трудяги Даша, Варя - костяк труппы - показывают пример молодежи.

Алина Воронина: "Хорошие, умные, дрессированные".

Труппа дает по три представления в день, чтобы порадовать как можно большее число зрителей. В океанариум приезжают дети из разных уголков Кольского полуострова. На новогоднем шоу побывали и ребята из города Заполярный. И даже сами поиграли с тюленями.

Напомним, самый северный в Европе мурманский океанариум был создан как лаборатория по изучению морских млекопитающих в 1984 году на базе Морского биологического института РАН в поселке Дальние Зеленцы. В год 80-летия Мурманска обосновался на Семеновском озере уже под куполом театра для морских обитателей. С этих пор его очаровательные обитатели круглый год радует нас всех своими успехами.

Директор Мурманского океанариума Ирина Коротыш: "Хотим поздравить всех северян с Новым годом и Рождеством. И пожелать всем удачи, благополучия и хорошего настроения".







