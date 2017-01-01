В Мурманской области в первый день нового года появились на свет тринадцать малышей

В регионе первым новорожденным малышом в новом году стал мальчик Владимир, который родился в Мурманском областном перинатальном центре 1 января 2017 года в 0 часов 1 минуту (вес – 3060 г, рост – 51 см).



Маму ребенка поздравили заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.



Роман Дурягин поздравил маму мальчика, жительницу района Росляково Дарью Антипову от имени губернатора Марины Ковтун и Правительства Мурманской области, а также вручил ей цветы и сертификат на 30 тысяч рублей.



"Традиция поздравлять первого новорожденного в году призвана стимулировать рождаемость, показать, что женщины нашего края рожают и хотят рожать. Доказательством тому служит то, что первый ребенок 2017 года уже третий в этой семье", - сказал Роман Дурягин.



Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, в первый день 2017 года в области родилось тринадцать детей: шесть детей в Мурманском областном перинатальном центре, три в роддоме Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи, два - в родильном доме №3 и по одному ребенку в Апатитско-Кировской и Оленегорской больницах. Все дети здоровы и чувствуют себя хорошо.



/ Министерство здравоохранения Мурманской области /