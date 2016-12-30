На каникулах - к Деду Морозу. Главный зимний волшебник ждет гостей

Андрей Зайцев.

Главный герой всех новогодних событий вместе со своей внучкой Снегурочкой и помощниками в эти дни обходит всю страну, чтобы дарить подарки и исполнять желания. В Мурманской области можно самому приехать в гости к Деду Морозу.

Увидеть русскую зиму, познакомиться с повелителем снега и льда хотят жители самых разных уголков планеты. Во Вьетнаме, например, снега нет, нет и Деда Мороза, а заветные мечты есть.

Маленькие и большие приезжают сюда с надеждой, что под Новый год что ни пожелаешь - все всегда сбывается.

Наталья Новикова (Беларусь): "Здоровья. Чтобы внуков вырастить".

Оксана Ленинг (г. Рязань): "Красота. Первый раз на Севере, нам очень нравится".

Сегодня, чтобы встретится со сказкой, не нужно мерзнуть под елкой или выбиваться из сил в поисках подснежников. У волшебства из детства есть адрес — на Кольском полуострове Дед Мороз живет в Лапландском заповеднике и уже много лет дарит всем гостям частичку чуда.

Дед Мороз с возрастом совсем не меняется, любит стихи и песни, особенно детские, но говорит что современные мальчишки и девчонки рано взрослеют.

Дед Мороз: "Детишки частенько задают вопрос: "Дедушка, а вы настоящий?" Куда деваться - дедушке приходится доказывать, что он настоящий, что он лапландский, что он все может, что он волшебный".

Секрет чуда прост - если веришь, сказка оживет. Нужно очень захотеть и начать свою просьбу со слов: "Дорогой Дедушка Мороз..."

Пара часов в компании Деда Мороза пролетает незаметно, но атмосфера сказки, в которой ты однажды побывал сам, наверняка вернет тебя сюда снова.

Мечты у каждого свои и здесь, в усадьбе Деда Мороза, каждый загадывает свое желание — кому-то хочется дорогих подарков, кому-то достаточно всего лишь одной семечки. Но самое главное, что все эти желания здесь сбываются.