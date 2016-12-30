Будет ли благосклонна небесная канцелярия к северянам в праздники? Прогноз синоптиков на ближайшие дни

Артем Дашевский.

Весь декабрь один из главных ньюсмейкеров региона без преувеличения - погода. Мы пережили сильные морозы и резкую оттепель, сосульки на крышах и реки на дорогах, выстояли под длительными снегопадами, смогли пробиться сквозь рекордное количество снега. Температурный режим сейчас относительно стабильный, но погода продолжает преподносить сюрпризы. Сегодня все мурманчане наблюдали редкое небесное явление - так называемые перламутровые облака. С научной точки зрения - это всего лишь преломление солнечного света в облаках на большой высоте. На деле - по-настоящему сказочная красота. К сожалению, так порадовать северян новогодним прогнозом синоптики не могут. Обещают ветреную погоду, до 13 м/с.

Начальник мурманского Гидрометцентра Елена Сиеккинен: "Снег, как у нас говорят, зарядами. Большее неблагоприятное воздействие будет оказано на северную часть Кольского полуострова. На юге будет полегче, но при этом температура воздуха от минус 4 до минус 13, минус 4 - минус 6, это по городу Мурманску, но и 10-13 - это южные районы".

Уже после нового года морозы усилятся. К 4 января столбики термометров опустятся до 15-20 градусов. А сегодня по-прежнему сложной остается ситуация на дорогах и во дворах. Некоторые управляющие компании не реагируют. Снег не вывозится, вдобавок к этому - шуга, колейность, жуткий гололед. Обо всех нарушениях стоит сообщать в единую диспетчерскую службу, в Госжилинспекцию и прокуратуру.









