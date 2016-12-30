Териберские пожарные получили к Новому году новое здание

Алексей Елкин, Андрей Зайцев.

Новое здание к Новому году получили териберские пожарные. Данный проект, хоть и долго утверждался, но после его подписания все работы были выполнены строго по графику.

Старому зданию 23-й пожарной части в этом году исполнилось 80 лет. Изначально здесь была конюшня, а после в помещениях располагались коммунальные службы. Главный пожарный Териберки Владимир Кичигин 21 год ходил сюда на роботу.

Начальник 23 пожарной части по охране с. Териберка Владимир Кичигин: "Жалко-не жалко, а время-то идёт, всё меняется. Жалко свой труд, который здесь был оставлен. Вот и всё. Но нужно вперёд смотреть".

Исторический для пожарных села и всего населения момент - техника переезжает в новое депо.

От задумки до воплощения в жизнь прошло больше 8 лет. Сначала область выкупила здание бывшей котельной. Затем - проект, несколько экспертиз, в 2013, наконец, принимается решение о строительстве, в 2014 расходы предусмотрели в бюджете, началось финансирование стройки, и вот, сдача объекта - в последний по контракту день.

Начальник Кольского филиала ГПС Мурманской области Павел Кропачев: "В селе появится дополнительно, помимо того, что пожарные выезжают на пожары, появится ещё служба газозащитная. Так как существуют многоквартирные дома, поэтому эта служба здесь тоже необходима".

Удалённость от других населённых пунктов, где есть пожарные части. Сложности с прохождением дороги зимой. Всё это делало село уязвимым в случае ЧС. Теперь - намного спокойнее. Даже с учётом того, что Териберка - об этом говорит статистика - не лидер в списке происшествий.

Заместитель начальника управления по делам ГО защиты населения от ЧС и ПБ Мурманской области Анатолий Залесов: "Есть хорошая поговорка "Пожарный спит - страна богатеет". Поэтому не показатель - выезд, а показатель - боеготовность к выполнению своих поставленных задач".

Личный состав пожарной части - 13 человек. Теперь у них комфортные условия для службы, а в распоряжении - современное оборудование и техника, обновленные за последние пару лет.

Руководитель компании генерального подрядчика Виталий Меженин: "Здесь ключевым является простое соображение. Люди видят конкретные дела правительства Мурманской области. Было сказано - построим. Объект появился".

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы здесь видим пример контракта, который реализован вовремя и качественно. Мы планировали закончить строительство и ввод в эксплуатацию пождепо до конца декабря 2016 года".

Приемка здания и ввод его в эксплуатацию прошли успешно. Остались бытовые мелочи. И уже в первых числах января использование новой базы будет стопроцентным.







