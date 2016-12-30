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30.12.2016 18:50

В Кандалакше начинается модернизация наружного освещения

Алексей Котович.

Кандалакша начинает модернизацию наружного освещения, что, в конечном счёте, должно привести к значительной экономии бюджетных средств. Ведь ежегодно из местной казны на содержание системы, а также на затраты на электроэнергию тратятся многомиллионные средства. Новые светодиодные фонари значительно экономичнее и горят ярче.
Глава м. о. Кандалакшский район Михаил Павлов:"Будет заменено практически все уличное освещение - это 2,5 тысячи светильников. Объем инвестиций очень большой - это десятки миллионов рублей, и это будет зависеть от того, где и какой свет будет поменян, но не менее 40 миллионов. Это очень важный и очень масштабный проект по реконструкции систем ЖКХ в городе Кандалакше".
Сейчас ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками. Важно отметить, что бюджет Кандалакши не понесёт потерь. На модернизацию планируют потратить деньги, которые останутся в казне от экономии электричества.



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