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30.12.2016 18:45

Что будет с третьим мурманским роддомом? Комментарий главы заполярного минздрава

Алексей Котович.

Информация о закрытии третьего роддома в Мурманске, появившаяся сегодня в социальных сетях, не соответствует действительности - об этом в интервью нашей телекомпании заявил глава регионального минздрава. Валерий Перетрухин подчеркнул, что в рамках госпрограммы в ближайшие четыре года на развитие именно третьего родильного дома будет направлена значительная сумма. Планируется капитальный ремонт, в рамках которого в медучреждении будет смонтирована современная система вентиляции и кондиционирования.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Официально говорю, что ни одно медицинское учреждение в городе Мурманске и в Мурманской области не закрывается и не планируется закрываться. Мы четко понимаем, что те родильные дома, которые есть в городе Мурманске - это первый,  третий и перинатальный центр - они полностью отвечают потребностям населения области в своих койках. Поэтому ни о каком закрытии хотя бы одного из этих учреждений речи не ведется и не велось никогда".
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