Алексей Котович.

Сегодня в правительстве Мурманской области отметили физкультурный актив региона. Заместитель губернатора Евгений Никора поздравил победителей и призеров конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди предприятий, организаций и учреждений области. В рамках мероприятия руководителю спортивного комплекса "Долина Уюта" вручили сертификат гомологации лыжных трасс. Лицензия позволит проводить на базе комплекса соревнования первой категории.

Директор центра спортивной подготовки Мурманской области Владимир Лебедев: "Мы стремимся к тому, чтобы все-таки получить лицензию категории "Б" на проведение международных соревнований. Для этого нам необходимо продолжить работу по созданию современной базы спортивного комплекса "Долина Уюта".

Лидерами в организации спортивных мероприятий на своих предприятиях объявлены многие предприятия региона. Также на встрече были вручены нагрудные знаки и удостоверения "Мастер спорта", благодарности от комитета по физкультуре и спорту Мурманской области.







