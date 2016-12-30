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30.12.2016 18:40

В правительстве Мурманской области отметили физкультурный актив региона

Алексей Котович.

Сегодня в правительстве Мурманской области отметили физкультурный актив региона. Заместитель губернатора Евгений Никора поздравил победителей и призеров конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди предприятий, организаций и учреждений области. В рамках мероприятия руководителю спортивного комплекса "Долина Уюта" вручили сертификат гомологации лыжных трасс. Лицензия позволит проводить на базе комплекса соревнования первой категории.
Директор центра спортивной подготовки Мурманской области Владимир Лебедев: "Мы стремимся к тому, чтобы все-таки получить лицензию категории "Б" на проведение международных соревнований. Для этого нам необходимо продолжить работу по созданию современной базы спортивного комплекса "Долина Уюта".
Лидерами в организации спортивных мероприятий на своих предприятиях объявлены многие предприятия региона. Также на встрече были вручены нагрудные знаки и удостоверения "Мастер спорта", благодарности от комитета по физкультуре и спорту Мурманской области.



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