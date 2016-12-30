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30.12.2016 18:30

Дед Мороз, оливье, мандарины и... "Ёлки"! По стране шагает очередная часть российской комедии

Елена Ямаш.

Дед Мороз, оливье, мандарины и... "Ёлки"! Эти фильмы уже стали неотъемлемой частью новогоднего праздника, объединяющего всех. По стране шагают "Елки-5" - очередная часть российской комедии с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях.
Самая смешная и трогательная новогодняя комедия возвращается! "Елочная" кинофраншиза стала традиционным, для многих -   обязательным к просмотру мегапопулярным новогодним кино. Социологические исследования говорят - более половины россиян планируют посмотреть "Ёлки-5". Не отстает ближнее зарубежье. Сейчас "Ёлки" - лидер проката в Беларуси. "Начинает отмечать" и Мурманск.
Татьяна Кононенко: "Я посмотрела все предыдущие части "Ёлок". Мне они очень нравятся, потому что фильм очень позитивный".
Галина Морозова: "Хотим создать себе новогоднее настроение, это уже какая-то традиция - смотреть на новый год "Ёлки".
Те самые "Ёлки" - лирическая комедия, в которой типичные человеческие слабости, обычная жизнь и стандартные проблемы  превращаются в волшебную сказку.
Мария Коломейчук: "Фантастическая новогодняя премьера. Очень понравилось. Такая добрая и, как всегда, удивительная, сказочная!"
Ольга Оброскова: "Очень веселые, позитивные фильмы, очень хохотали".
Контролер кинотеатра Людмила Шайхразиева: "Люди выходят на эмоциях, обсуждают. В общем, хороший фильм, приходите, сами увидите и убедитесь".
Илья Лагутенко и певица Ёлка записали песню для новогодней кинокомедии - "С любимыми не расставайтесь".  А в новом клипе-флешмобе группы "Ленинград" "Начинаем отмечать" снялась вся Россия.
По традиции фильм состоит из нескольких новелл. Их снимали разные режиссеры, в том числе - Тимур Бекмамбетов и Вадим Перельман. В этот новый год любимые герои "Ёлок" всё также делают глупости и надеются на чудо.
Максим Коломейчук: "У меня впечатления хорошие, новогодние. Веришь, что добро все равно вернется. Каждому нужно помогать".
Все истории объединены сквозной идеей - за мечту нужно бороться до последнего. "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!" — девиз  первых "Ёлок" вновь актуален.
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