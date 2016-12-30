С пользой для души и тела. В новогодние каникулы для мурманчан будут работать спортивные объекты

Яков Осетров.

Предстоящие новогодние каникулы - это отличная возможность провести время с пользой для души и тела. В Мурманске горожан ждут спортивные объекты. Со 2 января открыт плавательный бассейн "Авангард". На всех стадионах - массовые катания на коньках. На "Льдинке", "Юности" и при школах - бесплатно. Не забыты и короли зимы - лыжи.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Спешу обрадовать всех, что спорткомплекс "Снежинка" со 2 января в 16 часов включает свои огни ежедневно, и полярная ночь превращается в светлый яркий день. Автобусы пойдут на "Снежинку" с 4 января, они будут совершенно бесплатные - приглашаю всех на лыжные трассы".

Для юных мурманчан будут работать молодёжные центры. 3 и 6 января арт-студия на Маклакова-25 организует мастер-классы по декорированию рождественских свечей, изготовлению открыток и оберегов. 4 января Центр гражданского и патриотического воспитания проведёт мастер-класс по силовым видам спорта. А 6 января Дом молодёжи устроит большой семейный фестиваль.

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрациии г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Всех пришедших на это мероприятие ждёт анимационная программа, фотосессия, горячий чай, конкурсы, в том числе, конкурс на лучшего снеговика, ну и, конечно же, мы подготовили призы и подарки. Каждый Новый год мы загадываем желания - чтобы эти желания, самые заветные сбылись в 2017 году".









