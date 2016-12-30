Яркий, настойчивый и уверенный в себе. Каким будет год красного огненного петуха?

Артем Дашевский.

Чуть более суток осталось до Нового года. Красный огненный петух! Если верить восточному гороскопу, он обещает мир и порядок. Такой же мир и порядок царит в птичниках. Ковчег, в котором бок о бок друг с другом живёт великое множество пернатых. Все они абсолютно разные, но объединяет их одно - настойчивый характер и уверенность в себе. Все фермеры как один говорят, что следующий год будет продуктивным во всех начинаниях. И ярким, как оперение главного символа нового года. Скажем в главную зимнюю ночь своим близким самые теплые слова. А за несколько часов до Нового года - караван поздравлений в нашем специальном праздничном проекте. Завтра в 13 часов на канале "Россия 24", и в 14:10 на канале "Россия 1"!





