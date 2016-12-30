Новогоднее поздравление губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Дорогие земляки!



Подошёл к концу 2016 год. Он, как и любой другой, принёс нам и успехи, и трудности. Но, оглядываясь назад, мы видим, что успехов было всё-таки больше.



Мурманская область продолжает уверенно двигаться арктическим курсом. Наши обширные планы легли в основу масштабного проекта создания Кольской опорной зоны России в Арктике. Параллельно полным ходом идёт их воплощение в жизнь.



Главным событием уходящего года, безусловно, стал юбилей заполярной столицы – города-героя Мурманска. К своему 100-летию город получил не только великолепный праздник, но и долгожданные подарки, среди которых – полностью реконструированная объездная дорога, новый морской фасад, обновлённая филармония.



Мы без проблем пережили прошлую зиму и спокойно вошли в новый отопительный сезон. Промышленные предприятия и системы жизнеобеспечения края работают стабильно и надёжно.



Однако у каждого из нас был и свой собственный 2016 год. В его итог вошли наши личные победы и поражения, радость и тревога за родных и близких, важные события в жизни семьи.



Дорогие друзья! Я очень надеюсь, что в палитре 2016 года для вас преобладали светлые тона. И очень хочу, чтобы наступающий год также привнёс в вашу жизнь краски радости и удачи. В свою очередь обещаю, что мы сделаем для этого всё от нас зависящее.



Спасибо вам, дорогие земляки, за ваше трудолюбие, оптимизм и любовь к родному краю! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви близких и, конечно, исполнения самых заветных желаний в наступающем году!



С Новым годом и Рождеством вас! Будьте счастливы!