Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе наиболее популярных объектов показа в праздничные дни.

Снежная деревня (Кировск, дорога на санаторий «Тирвас»

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 21.00.

Цены – от 300 до 600 рублей.

Мурманская страусиная ферма (Молочный, ул. Строителей, 32)

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 17:00

Выходной: Понедельник

Саамская деревня (Ловозерский район)

Режим работы: ежедневно, три заезда - в 10.30 и 14.00, в 17.30

Цены: от 1500 до 2000 рублей.

Ледокол «Ленин» (Мурманск, пирс у Мурманского морского вокзала)

Режим работы: с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00.

1 и 7 января – выходной.

Цены: от 50 до 100 рублей.

Хаски-парк «Лесная Елань» (Ловозерский район)

Режим работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00

Сб. с 12:00 до 16:00

Вс. – выходной

Цены: от 1500 рублей.

Хаски-парк «Улыбка Аляски» (5-й км автодороги Мурманск-Аэропорт)

Цены: от 1700 до 2500 рублей.

Лапландский заповедник, Мончегорск (посещение Лапландского Деда Мороза)

Интерактивная развлекательная программа «В гости к Деду Морозу» (1201 км трассы М18 «С-Петербург – Мурманск, берег озера «Нижняя Пиренга» на границе Лапландского заповедника, турбаза Пиренга»)

Режим работы: Ежедневно, 10:00, 13:00, 16:00.

Цена: 950 рублей.

Центр активных развлечений «Хибиниум» (в 7 км от Апатитов и в 27 км от Кировска)

Цена: от 1000 рублей.

Работает по предварительным заявкам.

В «Хибиниуме» можно пообщаться с ездовыми собаками хаски, пострелять в мультиоружейном тире из лука, арбалета, мягкой и жесткой пневматики.

Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска» (Мурманск, «Огни Мурманска»)

Режим работы:

1 января - с 12:00 до 22:00

2-8 января - с 10:00 до 22:00

1 января склон не работает.

База отдыха «Экостровская», Апатиты

Катание на хаски-1000 руб. с человека(20-30 мин.,4-5 км). группа от 4 человек по 500 руб.

Прокат снегохода от 2500-7000/чел. (в зависимости от тура) от 2-10 человек.

База отдыха «Сосновая горка», Апатиты

С января по февраль в программе: веселые хороводы вокруг елки, игры, конкурсы, катание с горок на санках, ледянках, снегоходах, встреча с Дедом Морозом. Длительность программы – 2 часа 30 мин.

Контактный мини-зоопарк «Пегас» (г. Апатиты, ул. Геофизическая, 4а)

Тел.: 8(921)155-84-19

Обучение верховой езде детей, взрослых, разовые прогулки: индивидуальные, групповые. Организация праздников с участием лошадей. Кроме лошадей можно познакомиться с северными оленями и черными африканскими страусами. Иппотерапия.

Конный клуб «Эль-Джун» (Апатиты, поселок Белореченский)

Тел.: 8(960)028-41-43

Обучение верховой езде, занятия с детьми на пони, конные прогулки в лес, иппотерапия, экскурсии, организация праздников с участием лошадей.

Конный клуб «Фортуна» (Апатиты, ул. Трудовая, 12а)

Тел.: 8(902)136-56-26

Обучение верховой езде (детей от 4 лет и взрослых). Верховые прогулки, в том числе лечебная верховая езда.

Конно-спортивный клуб «Северная звезда» (г. Кола, ул. Кривошеева, район дома №14)

Посетители могут прокатиться на лошадях разных пород, работники клуба расскажут о представленных породах.

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области обращает внимание: возможны изменения в режиме работы объектов. Актуальную информацию можно уточнить непосредственно на объектах показа.



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