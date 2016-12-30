Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.
Апатитская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 9.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
6 января – с 10.00 до 15.00
Кандалакшская районная ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 15.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 09.00 до 16.00
Кировская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 15.00
1, 2, 3, 7, 8 января – выходной
4 января – с 10.00 до 15.00
5 января – с 10.00 до 15.00
6 января — с 10.00 до 15.00
Ковдорская районная ветеринарная станция:
31 декабря – 09.00 до 17.00
1, 2, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
4 января – с 10.00 до 15.00
6 января — с 10.00 до 15.00
Кольская районная ветеринарная станция:
Ветеринарный пункт г. Кола:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной
4 января – с 09.00 до 16.12
6 января – с 09.00 до 16.12
Ветеринарный пункт п. Молочный:
31 декабря – выходной
1, 7, 8 января – выходной
2 января – с 09.00 до 14.00
3 января – с 09.00 до 15.00
4 января – с 09.00 до 14.00
5 января – с 09.00 до 16.00
6 января — с 09.00 до 14.00
Ветеринарный пункт п. Мурмаши:
с 31 декабря по 08 .01.17 – выходной
Ловозерская районная ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января — выходной
3 января – с 10.00 до 17.00
Ветеринарный пункт п. Ревда:
31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января – выходной
5 января – с 10.00 до 17.00
Мончегорская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 9.00 до 17.12
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 17.12
6 января – с 09.00 до 17.12
Оленегорская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 9.00 до 17.12
1, 2, 4, 7, 8 января ¬– выходной
3 января – с 09.00 до 17.12
5 января – с 09.00 до 17.12
6 января – с 09.00 до 17.12
Печенгская районная ветеринарная станция:
п. Никель:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной
4 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 09.00 до 16.00
Ветеринарный участок г. Заполярный:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00
Полярнозоринская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
5 января – с 10.00 до 15.00
Полярнинская городская ветеринарная станция:
г. Полярный:
31 декабря – с 9.00 до 16.00
1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной
3 января с 10.00 до 16.00
5 января – с 10.00 до 16.00
Ветеринарный участок г. Снежногорск:
31 декабря – с 9.00 до 16.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 17.00
6 января – с 09.00 до 16.00
Североморская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 9.00 до 16.00
Режим работы подразделений Мурманской городской ветеринарной лечебницы в период новогодних и рождественских праздников.
ул. Книповича, 51а
30 декабря – с 09.00 до 17.00
31 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
1, 7, 8 января – выходной
2, 3, 4, 5, 6 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
9 января – с 09.00 до 20.00
ул. Шабалина, 45
30 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
31 декабря – 8 января – выходной
9 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
ул. Осипенко, 8
30 декабря – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
31 декабря – 9 января – выходной
10 января – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /