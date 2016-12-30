Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.

Апатитская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.00

1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходной

3 января – с 10.00 до 15.00

6 января – с 10.00 до 15.00

Кандалакшская районная ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 15.00

1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной

3 января – с 09.00 до 16.00

6 января – с 09.00 до 16.00

Кировская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 15.00

1, 2, 3, 7, 8 января – выходной

4 января – с 10.00 до 15.00

5 января – с 10.00 до 15.00

6 января — с 10.00 до 15.00

Ковдорская районная ветеринарная станция:

31 декабря – 09.00 до 17.00

1, 2, 5, 7, 8 января – выходной

3 января – с 10.00 до 15.00

4 января – с 10.00 до 15.00

6 января — с 10.00 до 15.00

Кольская районная ветеринарная станция:

Ветеринарный пункт г. Кола:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной

4 января – с 09.00 до 16.12

6 января – с 09.00 до 16.12

Ветеринарный пункт п. Молочный:

31 декабря – выходной

1, 7, 8 января – выходной

2 января – с 09.00 до 14.00

3 января – с 09.00 до 15.00

4 января – с 09.00 до 14.00

5 января – с 09.00 до 16.00

6 января — с 09.00 до 14.00

Ветеринарный пункт п. Мурмаши:

с 31 декабря по 08 .01.17 – выходной

Ловозерская районная ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января — выходной

3 января – с 10.00 до 17.00

Ветеринарный пункт п. Ревда:

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января – выходной

5 января – с 10.00 до 17.00

Мончегорская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.12

1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной

3 января – с 09.00 до 17.12

6 января – с 09.00 до 17.12

Оленегорская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.12

1, 2, 4, 7, 8 января ¬– выходной

3 января – с 09.00 до 17.12

5 января – с 09.00 до 17.12

6 января – с 09.00 до 17.12

Печенгская районная ветеринарная станция:

п. Никель:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной

4 января – с 09.00 до 16.00

6 января – с 09.00 до 16.00

Ветеринарный участок г. Заполярный:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января – выходной

3 января – с 09.00 до 16.00

Полярнозоринская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной

3 января – с 10.00 до 15.00

5 января – с 10.00 до 15.00

Полярнинская городская ветеринарная станция:

г. Полярный:

31 декабря – с 9.00 до 16.00

1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной

3 января с 10.00 до 16.00

5 января – с 10.00 до 16.00

Ветеринарный участок г. Снежногорск:

31 декабря – с 9.00 до 16.00

1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной

3 января – с 10.00 до 17.00

6 января – с 09.00 до 16.00

Североморская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 17.00

1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной

3 января – с 09.00 до 16.00

6 января – с 9.00 до 16.00

Режим работы подразделений Мурманской городской ветеринарной лечебницы в период новогодних и рождественских праздников.

ул. Книповича, 51а

30 декабря – с 09.00 до 17.00

31 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

1, 7, 8 января – выходной

2, 3, 4, 5, 6 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

9 января – с 09.00 до 20.00

ул. Шабалина, 45

30 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

31 декабря – 8 января – выходной

9 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

ул. Осипенко, 8

30 декабря – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

31 декабря – 9 января – выходной

10 января – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /