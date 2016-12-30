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30.12.2016 16:00

Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников

Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.

Апатитская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
6 января – с 10.00 до 15.00

Кандалакшская районная ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 15.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 09.00 до 16.00

Кировская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 15.00
1, 2, 3, 7, 8 января – выходной
4 января – с 10.00 до 15.00
5 января – с 10.00 до 15.00
6 января — с 10.00 до 15.00

Ковдорская районная ветеринарная станция:

31 декабря – 09.00 до 17.00
1, 2, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
4 января – с 10.00 до 15.00
6 января — с 10.00 до 15.00

Кольская районная ветеринарная станция:

Ветеринарный пункт г. Кола:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной
4 января – с 09.00 до 16.12
6 января – с 09.00 до 16.12

Ветеринарный пункт п. Молочный:

31 декабря – выходной
1, 7, 8 января – выходной
2 января – с 09.00 до 14.00
3 января – с 09.00 до 15.00
4 января – с 09.00 до 14.00
5 января – с 09.00 до 16.00
6 января — с 09.00 до 14.00

Ветеринарный пункт п. Мурмаши:

с 31 декабря по 08 .01.17 – выходной

Ловозерская районная ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января — выходной
3 января – с 10.00 до 17.00

Ветеринарный пункт п. Ревда:

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января – выходной
5 января – с 10.00 до 17.00

Мончегорская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.12
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 17.12
6 января – с 09.00 до 17.12

Оленегорская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 9.00 до 17.12
1, 2, 4, 7, 8 января ¬– выходной
3 января – с 09.00 до 17.12
5 января – с 09.00 до 17.12
6 января – с 09.00 до 17.12

Печенгская районная ветеринарная станция:

п. Никель:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной
4 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 09.00 до 16.00

Ветеринарный участок г. Заполярный:

31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00

Полярнозоринская городская ветеринарная станция:

31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 15.00
5 января – с 10.00 до 15.00

Полярнинская городская ветеринарная станция:

г. Полярный:
31 декабря – с 9.00 до 16.00
1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной
3 января с 10.00 до 16.00
5 января – с 10.00 до 16.00

Ветеринарный участок г. Снежногорск:

31 декабря – с 9.00 до 16.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 10.00 до 17.00
6 января – с 09.00 до 16.00

Североморская городская ветеринарная станция:
31 декабря – с 09.00 до 17.00
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной
3 января – с 09.00 до 16.00
6 января – с 9.00 до 16.00

Режим работы подразделений Мурманской городской ветеринарной  лечебницы в период новогодних и рождественских праздников.

ул. Книповича, 51а
30 декабря – с 09.00 до 17.00
31 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
1, 7, 8 января – выходной
2, 3, 4, 5, 6 января  – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
9 января – с 09.00 до 20.00

ул. Шабалина, 45
30 декабря – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
31 декабря – 8 января – выходной
9 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

ул. Осипенко, 8
30 декабря – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
31 декабря – 9 января – выходной
10 января – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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