В Заполярье прошли учебные сборы военных специалистов береговых войск Северного флота

Сегодня на Северном флоте завершились учебные сборы с военными специалистами соединений сухопутных и береговых войск Северного флота.

Более 400 военнослужащих подразделений сухопутных и береговых войск СФ приняли участие в учебных сборах, стартовавших 19 декабря в Заполярье. К участию в мероприятии привлекались военнослужащие, чьим штатным оружием являются станковой гранатомет АГС-17, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, крупнокалиберный пулемёт «Корд», а также вооружение БТР-80 и БТР-82А-М.

Выполнению боевой стрельбы на полигонах предшествовала тщательная теоретическая подготовка личного состава в учебных классах. Каждый военнослужащий изучил требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, назначение и устройство оружия, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним, сигналы и команды, подаваемые в боевой обстановке.

Во время проведения сборов военнослужащие приняли участие в нескольких тактических занятиях, в ходе которых на практике изучили различные способы передвижения на поле боя в зависимости от рельефа местности и интенсивности огня противника. Специалисты также отработали навыки по ведению огня по появляющимся и движущимся целям, корректировке стрельбы, выбору места открытия огня, оборудованию и маскировке огневых позиций, определению расстояний до ориентиров в условиях полярной ночи.

Итогом проведения сборов стали контрольные боевые стрельбы из АГС-17, РПГ-7, пулемётов «Корд», БТР-80 и БТР-82А-М. Каждый специалист поразил мишень, изображающую идущий на сближение танк, а затем, сменив позицию, расстрелял мишень, имитирующую боевую машину пехоты условного противника. Расчёты станковых гранатометов АГС-17 поразили движущиеся мишени, имитирующие группу пехоты.

После прохождения сборов все военнослужащие вернулись в свои подразделения, где продолжат подготовку в составе взводов.



Пресс-служба Северного флота