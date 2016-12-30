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30.12.2016 11:12

В правительстве области обсудили вопросы реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы

В заседании межведомственной рабочей группы, состоявшемся под председательством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры, приняли участие руководители Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, Государственной жилищной инспекции Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области, Министерства имущественных отношений Мурманской области, Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, а также представители АО «Концерн Росэнергоатом», филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», Мурманского филиала ПАО Ростелеком, АО «Корпорация развития Мурманской области», органов местного самоуправления.

Участники встречи рассмотрели итоги деятельности АО «Атомэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика на территории Мурманской области за 2016 год, а также планы и задачи на 2017 год.
Члены межведомственной рабочей группы также обсудили перспективы сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» и Правительства Мурманской области по сотрудничеству в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы, а также вопросы создания центра обработки данных в Мурманской области, реализации механизма льготного ценообразования на электрическую энергию и мощность для отдельных групп потребителей Мурманской области.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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