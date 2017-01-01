ГИБДД предупреждает о перекрытии движения на время проведения новогодних праздников

С 18.00 06 января до 06.00 07 января будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта:

- по ул. Зеленой;

-по пер. Терскому (от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков);

-по Верхне-Ростинскому шоссе (от Спасо-Преображенского Морского кафедрального собора до пр.Г.Североморцев);

-по ул. Торцева.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений просим жителей областного центра и гостей столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений и, по возможности, предпочесть общественный транспорт.

Напоминаем о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде и необходимости соблюдения мер дорожной безопасности в дни новогодних праздников.

Госавтоинспекция поздравляет мурманчан и гостей северной столицы с наступающим Новым годом и желает безопасных дорог!

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области