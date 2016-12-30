Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
30.12.2016 13:50

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, один человек погиб.

29 декабря в 14 часов 50 минут в Полярных Зорях водитель автомобиля "ВАЗ-2110", двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола"не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Королла". В ДТП водитель и 16-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" получили телесные повреждения.

29 декабря в 12 часов 10 минут в Кольском районе на трасса Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Хонда ЦРВ" при совершении правого поворота не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Лифан Х60". В происшествии пострадал водитель автомобиля "Тойота Королла".

29 декабря в 07 часов 00 минут в Оленегорском районе на 1288-м километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Рено" по неустановленной причине не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Мазда". В результате происшествия госпитализированы водители обоих автомобилей, а 57-летний пассажир автомобиля "Рено" скончался в медучреждении.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 512 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 176 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 112 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.27
Евро = 63.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.