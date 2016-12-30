За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, один человек погиб.

29 декабря в 14 часов 50 минут в Полярных Зорях водитель автомобиля "ВАЗ-2110", двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола"не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Королла". В ДТП водитель и 16-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" получили телесные повреждения.

29 декабря в 12 часов 10 минут в Кольском районе на трасса Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Хонда ЦРВ" при совершении правого поворота не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Лифан Х60". В происшествии пострадал водитель автомобиля "Тойота Королла".

29 декабря в 07 часов 00 минут в Оленегорском районе на 1288-м километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Рено" по неустановленной причине не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Мазда". В результате происшествия госпитализированы водители обоих автомобилей, а 57-летний пассажир автомобиля "Рено" скончался в медучреждении.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 512 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 176 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 112 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области