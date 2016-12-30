Активисты МГТУ получили награды

В областном центре прошла студенческая новогодняя вечеринка, организованная Комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

На мероприятие были приглашены студенты-активисты всех образовательных учреждений высшего и среднего образования Мурманска.

В торжественной обстановке самые активные студенты, проявившие себя в общественной жизни города и своего учебного заведения в 2016 году, были награждены грамотами и памятными подарками.

Среди обучающихся МГТУ заслуженные награды получили 19 человек:

МГТУ:

1. Исаева Анна;

2. Сафонова Александра;

3. Кобылец Ульяна;

4. Шевченко Екатерина;

5. Холзакова Лариса;

6. Гардецкая Юлия;

7. Белухин Александр;

8. Синюков Александр;

9. Котлова Виктория;

10. Пампуха Ксения;

11. Вересов Никита;

12. Погодин Михаил;

13. Ерофеева Оксана.



ММРК:

1.Кузаева Алина;

2. Кривошеева Анна;

3. Однодворцева Анна;

4. Митин Денис;

5. Савицкий Кирилл;

6. Вишневская Ольга.

Пресс-служба МГТУ