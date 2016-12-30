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30.12.2016 15:40

Активисты МГТУ получили награды

В областном центре прошла студенческая новогодняя вечеринка, организованная Комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

На мероприятие были приглашены студенты-активисты всех образовательных учреждений высшего и среднего образования Мурманска.
В торжественной обстановке самые активные студенты, проявившие себя в общественной жизни города и своего учебного заведения в 2016 году, были награждены грамотами и памятными подарками.

Среди обучающихся МГТУ заслуженные награды получили 19 человек:

МГТУ:

1. Исаева Анна;
2. Сафонова Александра;
3. Кобылец Ульяна;
4. Шевченко Екатерина;
5. Холзакова Лариса;
6. Гардецкая Юлия;
7. Белухин Александр;
8. Синюков Александр;
9. Котлова Виктория;
10. Пампуха Ксения;
11. Вересов Никита;
12. Погодин Михаил;
13. Ерофеева Оксана.


ММРК:

1.Кузаева Алина; 
2. Кривошеева Анна;
3. Однодворцева Анна;
4. Митин Денис;
5. Савицкий Кирилл;
6. Вишневская Ольга.

Пресс-служба МГТУ
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