Изменения графика работы в праздничные дни Госавтоинспекции Мурманской области

Уважаемы автовладельцы! Госавтоинспекция Мурманской области информирует, что 1,2,3,4,6,7,8 и 9 января 2017 года экзаменационное и регистрационное отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области не работают.

31 декабря и 5 января с 09:00 до 15:00 без обеда будет проводиться прием граждан по вопросам замены, утраты водительских удостоверений, регистрации на экзамен и изготовление водительских удостоверений после экзаменов, а также можно будет совершить регистрационные действия с транспортными средствами по предварительной записи.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области