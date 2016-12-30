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30.12.2016 15:00

В Североморске прошла акция «Безопасный переход – Зебра!»

О безопасности дорожного движения для маленьких пешеходов заботятся даже сказочные персонажи. Именно они пришли вместе с госавтоинспекторами в гости к воспитанникам одного из детских садов Североморска.

Инспекторы ГИБДД, Дед Мороз, Снегурочка и даже Зима провели с детьми мероприятие «Безопасный переход – «зебра»!». Цель акции - привлечь внимание всех участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних каникул.

Ребята вместе с символами Нового года говорили о том, что и водителям, и пешеходам на дороге и вблизи нее необходимо быть вежливым, переходить дорогу только по специальному переходу, не садиться за руль пьяным, соблюдать скоростной режим, быть внимательным на дороге. Свои советы они озвучили и водителям, остановленным инспекторами в рамках проведения акции.

Чтобы все участники акции надолго запомнили выученные Правила дорожного движения, Зима, Снегурочка, Дед Мороз и инспекторы ДПС вручали дошколятам памятки о «Кодексе чести ПДД». В них рифмованными строчками прописаны главные принципы безопасности на дороге.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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