95 лет назад в Чикаго впервые исполнили оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

30 декабря 1921 года в Чикаго на сцене городской оперы под управлением автора Сергея Сергеевича Прокофьева была впервые исполнена опера «Любовь к трем апельсинам». Премьера прошла с большим успехом. «Любовь к трем апельсинам» — первая комическая опера Прокофьева, которую композитор написал в 1919 году, когда жил за рубежом. Однако замысел ее был связан с театральными впечатлениями дореволюционной России. В 1914–1915 годах Всеволод Мейерхольд издавал журнал «Любовь к трем апельсинам». Его название было заимствовано из широко известной сказки Карло Гоцци, созданной в традициях народного театра масок. В первом номере этого журнала была опубликована вольная сценическая обработка этой сказки, которую и прочитал молодой композитор. Прокофьева привлек в ней оригинальный фантастический сюжет, а также остроумное смешение сказки, шутки, сатиры. Композитор сам разработал либретто оперы. Ее партитура была завершена к октябрю 1919 года. 18 февраля 1926 года постановку «Любви к трем апельсинам» осуществил ленинградский Академический театр оперы и балета, а в 1927 году — Большой театр в Москве.

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