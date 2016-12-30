В Апатитах осуждена сотрудница курьерской службы за мошенничество с использованием служебного положения

В МО МВД России «Апатитский» в августе текущего года обратились представители банковской организации. При получении курьерского пакета от одной из фирм города они обнаружили вместо 200 тысяч рублей листы бумаги формата А4.

По факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Апатитский» была проведена проверка. Полицейские установили, что денежные средства в сумме 200 тысяч рублей забрала сотрудница организации, занимавшейся курьерской доставкой.

В отношении ранее не судимой жительницы Апатитов 1981 года рождения следователем следственной части УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что жительница Апатитов, занимая должность начальника станции курьерской службы, имела полномочия по формированию инкассационных пакетов. При формировании пакета для банковской организации вместо 203 тысяч 600 рублей она положила в пакет 3 тысячи 600 рублей, заполнив недостающий объем чистой бумагой.

Женщина призналась в хищении денежных средств, которые она уже успела потратить. Причиненный организации ущерб она возместила частично.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. По результатам его рассмотрения судом вынесен обвинительный приговор, жительнице Апатитов назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СЧ СУ УМВД России по Мурманской области)