В Териберке открыли новое пожарное депо

В преддверии главного зимнего праздника огнеборцы села Териберка получили долгожданный подарок – новое пожарное депо. Его реконструкция велась с 2015 года, а уже 29 декабря уходящего 2016 года состоялась торжественная церемония открытия.

В мероприятии приняли участие представители регионального Правительства и администрации муниципалитета, территориального органа МЧС России и Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, Кольского филиала ГПС и ПЧ-23 по охране села Териберка, различных организаций и общественности.

Как отметил заместитель начальника регионального Управления ГОЧС и ПБ Анатолий Залесов, новое здание териберской пожарной части будет одно из лучших в области.

– Здесь созданы все условия для работы личного состава, размещения техники, - заявил Анатолий Васильевич. – Устроена хорошая ремонтная зона. Теперь огнеборцам будет комфортно и удобно.

Пожарное депо станет и знаковым сооружением старинного села, уверен заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян.

Ведь, в отличие от прежней пожарной части, которая была построена на выезде из Лодейного (северная часть Териберки) в далеком 1936 году, новое здание находится практически в центре населенного пункта. Это позволит повысить оперативность оказания помощи, как самим жителям села, так и туристам, приезжающим сюда на берег Баренцева моря, в том числе и по следам, снятого режиссером Андреем Звягинцевым, фильма «Левиафан».

Также значимо, что сдача в эксплуатацию пожарного депо состоялась в 2016 году, объявленном МЧС России Годом пожарной охраны, - отметил Артур Аршалуйсович. – И по давней традиции пожелаю огнеборцам – сухих рукавов!

Главное управление МЧС России по Мурманской области