История Нового года. Как возник праздник?

Этот яркий и веселый праздник — Новый год — отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января по-разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел декабря в городах, селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества. Обычай праздновать Новый год впервые появился в Месопотамии. По мнению ученых, первый новый год был отпразднован в третьем тысячелетии до нашей эры. Традиция празднования Нового года была связана с тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и было ознаменовано это событие. Во время праздника запрещалось работать и вершить суды. Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал все больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы. Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют Юлианским), первым днем нового года стали считать первый день января. Римляне в этот день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали в этот день крупные мероприятия, считая первый день года благоприятным для любых начинаний. Сегодня Новый год празднуют в разных странах в соответствии с местными, национальными традициями и личными предпочтениями. Но практически везде главными атрибутами праздника являются — наряженная ель, или другие хвойные растения, шампанское, огни гирлянд, бой часов, подарки и веселое настроение. Также весьма распространены приуроченные к этому празднику веселые концерты, костюмированные представления, фейерверки, салюты... И, конечно же, какой Новый год без застолья — не важно, уютный ли это семейный ужин или веселая тусовка в дружеской компании в ночном клубе, но везде в это время царит веселье, звучат самые добрые пожелания исполнения желаний в наступающем году, дарятся подарки родным и друзьям. Новый год — это сказочный праздник, когда не только дети, но и взрослые, на какое-то время становятся маленькими и начинают искренне верить в чудеса... Счастливого и вам Нового года!

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