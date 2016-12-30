Время каникул благоприятно для занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе. С этой целью в нашем регионе ежегодно проходит Декада спорта и здоровья. С 1 по 8 января 2017 года во всех муниципальных образованиях Мурманской области пройдут массовые физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения. Предлагаем ознакомиться с ними. Также в перечне отражены контакты организаторов, по которым можно более подробно узнать о проведении мероприятий.



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области