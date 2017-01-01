Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
01.01.2017 11:00

В рамках Декады спорта и здоровья в Мурманске состоится "Мандариновый забег"

8 января 2017 года на территории с/к "Долина Уюта" в рамках Декады спорта и здоровья состоится  уже так полюбившийся многим"Мандариновый забег", принять участие в котором смогут все желающие!

Начало мероприятия в 11.00
Помимо забега, который включает в себя старт на дистанцию 1200 м, гостей праздника ожидает конкурсная программа (конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, "веселые эстафеты", различные подвижные игры) с вручением призов победителям.
Все участники мероприятия получат "мандариновые медали"!
Приглашаем всех жителей и гостей города на этот замечательный праздник!


Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.66
Евро = 63.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.