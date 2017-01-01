В рамках Декады спорта и здоровья в Мурманске состоится "Мандариновый забег"

8 января 2017 года на территории с/к "Долина Уюта" в рамках Декады спорта и здоровья состоится уже так полюбившийся многим"Мандариновый забег", принять участие в котором смогут все желающие!

Начало мероприятия в 11.00

Помимо забега, который включает в себя старт на дистанцию 1200 м, гостей праздника ожидает конкурсная программа (конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, "веселые эстафеты", различные подвижные игры) с вручением призов победителям.

Все участники мероприятия получат "мандариновые медали"!

Приглашаем всех жителей и гостей города на этот замечательный праздник!



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области