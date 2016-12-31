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31.12.2016 11:30

Поздравление Сергея Дубового с наступающим Новым годом

Дорогие северяне! Каждому из вас уходящий год запомнится чем-то особенным: личными достижениями, успехами близких, долгожданными переменами.

Главный приоритет для любого человека – благополучие и счастье его семьи, дорогих ему людей и, конечно, уверенность в завтрашнем дне.
Но подобно тому, как единство нации начинается с гуманизма, терпимости и уважения к окружающим, так и наша жизнь неотделима от процессов, происходящих в стране, регионе, городе или поселке, в котором мы живём.
Осознание того, что мы сами являемся движущей силой этих процессов – является одним из условий мира, тепла и уюта в наших собственных домах. Гражданская позиция жителей Кольского Заполярья, общественная активность, вклад, который каждый из вас на своём месте внёс в развитие родного региона, стали в уходящем году залогом социально-экономической стабильности, создали основу для будущих побед.
Пусть 2017-й примет эстафету добрых дел, успехов и достижений, станет новой вехой в развитии Мурманской области, укрепит её потенциал, начертит новые векторы арктического курса.
Законодательная власть приложит все силы, чтобы ожидания северян от грядущего года воплотились в жизнь.
Пусть мои земляки остаются верными своим лучшим качествам: открытости, человечности, умению сопереживать, помогать ближним.
Пусть новый год принесёт удачу, вознаградит за труд, упорство, честность.
От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, любви и благополучия!

Мурманская областная Дума
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