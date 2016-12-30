Поздравление начальника УФСИН России по Мурманской области Евгения Витальевича Шихова

Уважаемые коллеги и друзья! Завершается 2016 год – год непростой и, вместе с тем, по-своему успешный.

Мы с вами достойно выдержали контрольную проверку комиссией ФСИН России, которая ещё раз показала, какой мы дружный, ответственный и работоспособный коллектив единомышленников.

Каждый из нас внёс достойный вклад в совершенствование порядка и условий исполнения наказаний в Мурманской области. Спасибо всем вам за службу.

Многое нам предстоит реализовать вместе в новом году. Результат будет зависеть от эффективности работы и ответственного отношения к выполнению служебных обязанностей каждого сотрудника.

Пусть 2017 станет годом новых возможностей и профессиональных достижений. Пусть наступающий год наполнит нашу жизнь творческими идеями, интересными проектами, искренними улыбками и знаковыми встречами.

Пусть случатся добрые перемены, которых мы искренне ждём в канун светлых и радостных праздников - Нового года и Рождества Христова.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом, а в доме царят тепло, любовь и взаимопонимание.

С Новым годом и Рождеством!



Евгений Витальевич Шихов

Начальник УФСИН России по Мурманской области