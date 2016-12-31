Режим работы мурманских учреждений культуры в праздничные дни

Комитет по культуре и искусству информирует о работе областных учреждений культуры в праздничные дни и запланированных на начало января мероприятиях, участие в которых могут принять северяне:

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3):

2-5 января – театрализованное представление «В Новый год за сказками, или волшебное странствие елочки» (зрительный зал). Начало в 13.00 и 15.00

2-5 января – танцевально-развлекательная программа «Секретная миссия Деда Мороза, или время новогодних чудес» (Голубая гостиная). Начало в 16.30

6,7,8 января – занятия в творческих коллективах Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

Подробная информация на сайте.

Мурманский областной драматический театр (г. Мурманск, пр. Кольский, 131а):

2-6 января – новогодний спектакль для детей «Веселый Роджер 2,или пиратский праздник – Новый год». Начало в 11.30 и 14.30.

7, 8 января – балет «Золушка» с участием солистов Большого театра. Начало в 16.00

2-8 января – вечерние спектакли. Начало в 19.00:

2 января – «О любви» (малая сцена)

3 января – «Хитроумная влюбленная» (большая сцена)

4 января – «Игроки» (большая сцена)

5 января – «Шикарная свадьба» (большая сцена)

6 января – «Бедность не порок» (большая сцена)

7 января – «Цилиндр» (малая сцена)

8 января – «Не бросайте пепел на пол» (малая сцена)

Репертуар размещен на сайте театра.

Мурманский областной театр кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а):

2-8 января – спектакли «Красная шапочка», «Сказки бабушки Зимы». Начало в 10.00, 12.00, 15.00, 17.30, 19.30.

Репертуар размещен на сайте театра.

Мурманская областная филармония (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3):

8 января – концерт артистов филармонии для детей «Говорят, под Новый год!». Начало в 14.00.

Подробная информация на сайте.

Мурманский областной краеведческий музей (г. Мурманск, пр. Ленина, 90):

1 января – выходной день

2-8 января – выставки «Электричество и магнетизм» (музей занимательных наук «Фокус»), «Кунсткамера». Время работы выставок с 11.00 до 18.00.

3,4,8 января - работа экспозиций музея, выставок «В блеске елочных огней», «На Мурмане снимается кино», «Мурманск. 100 лет», выставки декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах на выставке «Рождественская сказка», посмотреть фильм «История Мурманска» в региональном детско-юношеском центре краеведения.

5 января – экскурсионное обслуживание организованных групп согласно направленным туристическими фирмами заявкам.

Подробная информация на сайте.



Мурманский областной художественный музей (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13):

1,2,3,7 января – выходные дни

4, 5, 6 и 8 января – выставки: «Жизнь в искусстве. Живопись и графика Анатолия Сергиенко», «Они сражались за Родину. Живопись Александра Шилова», «Книжный знак в собрании музея», «Живопись Сергея Чеботаря», «Открытое хранение декоративно-прикладного искусства», «Фотовыставка участников фотоклуба «Сейд», г. Апатиты, «Автопортрет в духе эпохи Возрождения» (детская галерея г. Апатиты).

5 января – областной праздник «Рождественские посиделки»

6 января – детский праздник «Музейный сочельник» (главное здание музея). Начало в 13.00.

Подробная информация на сайте.



Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а):

1,2,6,7,8 – выходные дни

3,4,5 января – выставка альбомов репродукций русских и зарубежных мастеров с зимними видами «Целый мир из серебра», изданий «Зимних сказок чудеса!», новых детских книг о Новом годе и Рождестве «Что читать с детьми на новогодних праздниках?». Время работы с 12.00 до 18.00.

3,4,5 января - кинопредставления для всей семьи «Старые добрые фильмы» (конференц-зал):

3 января - кинофильм «Старая, старая, сказка», короткометражные кинокомедии «Деловые люди»

4 января - кинофильмы «Волшебная лампа Аладина», «Чук и Гек»

5 января - самые лучшие русские киносказки «12 месяцев», «Варвара-Краса, Длинная Коса», «Золотые рога», «Ледяная внучка», «Марья Искусница», «Морозко».

В течение всех дней для читателей будет предоставлен бесплатный Интернет.

Подробная информация на сайте

Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, 30)

2-8 января – время работы с 10.00 до 18.00.

Подробная информация на сайте.



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