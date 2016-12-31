118 лет назад в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва

В 1894 году на Красной площади, в недавно возведенном здании Верхних торговых рядов (ныне ГУМ), открылась первая подстанция Московской городской телефонной сети. В 1895 году был издан первый список абонентов Московской телефонной станции, в который вошли 1740 владельцев телефонов. Среди них были Страховое общество, известные театры, магазины, рестораны, банкирские дома и крупные предприниматели – Абрикосовы, Трамбле, Дэпре, Кнооп, Вогау, Дангауэр и др. В том же году в Москве появилась телефонная связь с городами Богородицк, Пушкино, Коломна, Химки, Одинцово, Подольск и Серпухов. Но еще в 1887 году Министерство внутренних дел России дало поручение Главному управлению почт и телеграфов решить вопрос создания телефонной линии между Санкт-Петербургом и Москвой. В мае 1897 года началось строительство первой самой протяженной в Европе междугородной телефонной линии Санкт-Петербург — Москва (её протяженность составила 660 км). Двухпроводную телефонную линию проложили вдоль Николаевской железной дороги. Проект разработал инженер П.Д. Войнаровский, руководил строительством механик Рижского почтово-телеграфного округа А.А. Новицкий. На сооружение линии было использовано 2450 верст проводов. В строительстве были задействованы лучшие специалисты почтово-телеграфных округов России. Междугородняя станция в Москве расположилась на Мясницкой улице, где находилась Центральная телеграфная контора. 31 декабря 1898 года строительство было завершено, и состоялось торжественное открытие телефонной линии соединившей две столицы, которое сопровождалось пышными торжествами. В Москве и Санкт-Петербурге отслужили молебны с водосвятием. Это было большое событие, отмеченное всеми крупнейшими московскими и петербургскими газетами. Министр внутренних дел Иван Горемыкин поздравил москвичей и петербуржцев, подняв бокал шампанского за Его Величество Николая II, который был инициатором устройства телефонного сообщения между двумя центрами России.

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