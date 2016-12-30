94 года назад образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР)

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии. СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР. Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи. Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре союзные республики, а в последующие годы были созданы и вошли в состав СССР и другие. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды - были достижения и потери. Однако, к концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР. К сентябрю 1991 года из Союза вышли Литва, Латвия и Эстония. 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили, что СССР перестал существовать, и договорились сформировать новую ассоциацию — Содружество Независимых Государств (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 республик подписали протокол об образовании этого содружества. 25 декабря первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР был распущен.

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