В Ленинском округе Мурманска сотрудниками полиции задержан подозреваемый в сбыте наркотического вещества

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что ранее не судимый безработный местный житель 1983 года рождения может быть причастен к распространению сильнодействуюшего наркотического вещества на территории Мурманска.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий он был задержан полицейскими в момент сбыта возле подъезда жилого дома в Ленинском округе областного центра. Пакетик, который он продал наркозависимому лицу, был направлен на экспертизу.

Экспертом установлено, что мурманчанин сбыл 3-метилфентанил массой 0,0082 грамма, что является крупным размером.

В отношении ранее не судимого 33-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области