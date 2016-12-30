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30.12.2016 13:05

Поздравление МВД РФ генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с наступающим Новым 2017-м годом

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю с наступающим 2017 годом! Уходящий год был насыщен важными событиями. Прежде всего, он примечателен проведением очередного этапа реформирования МВД России, в рамках которого состоялись структурные преобразования. Передача министерству полномочий миграционной и антинаркотической служб и переход некоторых подразделений органов внутренних дел в структуру недавно созданной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации были продиктованы современными требованиями. 

Безусловно, важным событием стало и проведение в России Единого дня голосования. В этот период на плечи сотрудников органов внутренних дел легла большая нагрузка и высокая ответственность. Все поставленные задачи были выполнены.
В целом уходящий год ознаменовался снижением общего уровня преступности, в частности, сократилось число краж, грабежей и разбоев, что особенно важно для населения. Эти достижения стали возможны благодаря эффективной работе и высокому профессионализму наших сотрудников.
Наступающий 2017 год ставит перед МВД России новые задачи по укреплению законности и правопорядка в стране. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и искренне верим в лучшее. При этом помним, что успех достигается в результате напряженного труда.
В преддверии праздника хочу поблагодарить весь личный состав за самоотверженную работу и верность долгу. Самые сердечные поздравления вашим семьям, за понимание и поддержку.
Особые слова признательности адресую ветеранам органов внутренних дел за неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов, сохранение и преумножение славных традиций службы.
Отдельно хотелось бы поздравить наших граждан, принимающих активное участие в охране правопорядка. Ваше бескорыстие и неравнодушие не раз помогали нам предотвращать преступления, обеспечивать спокойствие и безопасность.
Нельзя забывать и о тех, кто встретит новогоднюю ночь на службе, обеспечивая порядок и спокойный отдых россиян в праздничные дни.
Поздравляю всех с наступающим 2017-м годом! Пусть он принесет исполнение заветных желаний и надежд, откроет новые горизонты, станет плодотворным временем для свершений и достижений в жизни и профессиональной деятельности!
 
Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал полиции Российской Федерации  
В. Колокольцев
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