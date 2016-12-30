Поздравление МВД РФ генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с наступающим Новым 2017-м годом

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю с наступающим 2017 годом! Уходящий год был насыщен важными событиями. Прежде всего, он примечателен проведением очередного этапа реформирования МВД России, в рамках которого состоялись структурные преобразования. Передача министерству полномочий миграционной и антинаркотической служб и переход некоторых подразделений органов внутренних дел в структуру недавно созданной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации были продиктованы современными требованиями.

Безусловно, важным событием стало и проведение в России Единого дня голосования. В этот период на плечи сотрудников органов внутренних дел легла большая нагрузка и высокая ответственность. Все поставленные задачи были выполнены.

В целом уходящий год ознаменовался снижением общего уровня преступности, в частности, сократилось число краж, грабежей и разбоев, что особенно важно для населения. Эти достижения стали возможны благодаря эффективной работе и высокому профессионализму наших сотрудников.

Наступающий 2017 год ставит перед МВД России новые задачи по укреплению законности и правопорядка в стране. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и искренне верим в лучшее. При этом помним, что успех достигается в результате напряженного труда.

В преддверии праздника хочу поблагодарить весь личный состав за самоотверженную работу и верность долгу. Самые сердечные поздравления вашим семьям, за понимание и поддержку.

Особые слова признательности адресую ветеранам органов внутренних дел за неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов, сохранение и преумножение славных традиций службы.

Отдельно хотелось бы поздравить наших граждан, принимающих активное участие в охране правопорядка. Ваше бескорыстие и неравнодушие не раз помогали нам предотвращать преступления, обеспечивать спокойствие и безопасность.

Нельзя забывать и о тех, кто встретит новогоднюю ночь на службе, обеспечивая порядок и спокойный отдых россиян в праздничные дни.

Поздравляю всех с наступающим 2017-м годом! Пусть он принесет исполнение заветных желаний и надежд, откроет новые горизонты, станет плодотворным временем для свершений и достижений в жизни и профессиональной деятельности!



Министр внутренних дел Российской Федерации

генерал полиции Российской Федерации

В. Колокольцев