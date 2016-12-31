Мурманская "Кировка" приглашает северян на новогодние театрализованные представления

В период новогодних праздников творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарят юным мурманчанам театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки», основанное на фильмах-сказках известных режиссеров Геннадия Васильева и Александра Роу: «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Кощей Бессмертный», «Там, на неведомых дорожках».

Во время театрализованного представления маленькие зрители отправятся в путешествие по фильмам-сказкам в поисках Ёлочки, встретятся и познакомятся с различными персонажами, совершат чудо и спасут сказочный праздник – Новый Год.

В спектакле принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбли бального танца «Ювента», «Ониона» и цирк «Комплимент».

Театрализованное представление юные мурманчане смогут посмотреть:

2 января в 13.00 и 15.00;

3 января в 11.00, 13.00 и 15.00;

4 января в 11.00 и 13.00;

5 января в 13.00.

2,3 января в 16.30 Дед Мороз, Снегурочка и специальные агенты приглашают школьников 5-7 классов на танцевально-развлекательную программу «Секретная миссия Деда Мороза, или время новогодних чудес». Ребята окунутся в новогодний мир чудес, игр и танцев вместе со сказочными героями и ансамблем эстрадного танца «Форсаж».



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/