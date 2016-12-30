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30.12.2016 11:20

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжаются новогодние театрализованные представления


В период новогодних праздников творческие коллективы  Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарят юным мурманчанам театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки», основанное на фильмах-сказках известных режиссеров Геннадия Васильева и Александра Роу: «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Кощей Бессмертный», «Там, на неведомых дорожках».
Во время театрализованного представления маленькие зрители отправятся в путешествие по фильмам-сказкам в поисках Ёлочки, встретятся и познакомятся с различными персонажами, совершат чудо и спасут сказочный праздник – Новый Год.
В спектакле принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбли бального танца «Ювента», «Ониона» и цирк «Комплимент».
Театрализованное представление юные мурманчане смогут посмотреть:
30 декабря в 11.00;
2 января в 13.00 и 15.00;
3 января в 11.00, 13.00 и 15.00;
4 января в 11.00 и 13.00;
5 января в 13.00.
2,3 января в 16.30 Дед Мороз, Снегурочка и специальные агенты приглашают школьников 5-7 классов на танцевально-развлекательную программу «Секретная миссия Деда Мороза, или время новогодних чудес». Ребята окунутся в новогодний мир чудес, игр и танцев вместе со сказочными героями и  ансамблем эстрадного танца «Форсаж».
 
/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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