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30.12.2016 10:50

ИЦ УМВД России по Мурманской области информирует об изменении порядка предоставления государственной услуги

С 14 ноября 2016 года в действующий порядок выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости внесены изменения. Государственные и муниципальные органы исключены из круга лиц, имеющих право обращения с запросами и списками за сведениями данного характера в отношении своих работников.

Ранее этот порядок распространялся на руководителей образовательных, медицинских, досуговых учреждений, чья деятельность связана  с несовершеннолетними.
Значительная часть населения города и области в связи с изменениями перешла на общий порядок получения государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. Вся информация о процедуре предоставления услуги размещена на официальном сайте МВД России, УМВД России по Мурманской области.
В целях обеспечения доступности государственных услуг и повышения качества их предоставления органами внутренних дел на базе Информационного центра УМВД России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Пономарева, дом 8, а также в территориальных ОВД открыты Центры обслуживания, специалисты которых проводят регистрацию гражданина на Едином портале государственных услуг с моментальным получением личного пароля доступа, оказывают помощь в подаче заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме.
Для регистрации на Едином портале государственных услуг, посредством которого обеспечен доступ к широчайшему спектру государственных и муниципальных услуг различных ведомств, гражданину при обращении в Центр обслуживания необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и мобильный телефон, на который придет сообщение с личным кодом доступа на портал. Для подачи заявления на предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости требуется только паспорт.
Сроки предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости по обращениям в электронной форме сокращены Информационным центром до 10 – 15 дней с 30 установленных Административным регламентом. О принятии заявления в работу, готовности справки и месте ее получения по желанию заявителя гражданин уведомляется в электронном виде.


УМВД России по Мурманской области
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