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31.12.2016 10:30

Областной драматический театр подарит юным мурманчанам новогодний спектакль

2 января в 11.30 и 14.30 областной драматический театр подарит юным мурманчанам новогоднюю сказку «Веселый Роджер-2, или Пиратский Новый год» (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а, Малый зал кинотеатра «Атлантика»).

Ребята и их родители смогут увидеть на большой сцене сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка знакомятся с необычной компанией: Мамашей Рындой, капитаншей пиратского фрегата, Джоном Палитрой, боцманом, а в душе художником, Мортишей, юной пираткой, вредной Пираньей. Приключения героев с переодеваниями, борьбой, стрельбой, звоном саблей,  конечно же,  закончатся по-доброму, и исполнится мечта Мортиши - придет праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и подарками.
Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Александр Водопьянов;
Художник-постановщик - заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр  Водопьянов, Сергей Гронский; артисты - Алексей Воронин, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Анна Новицкая, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анна Васильева, Лев Мальцев. 
Новогодний спектакль юные мурманчане смогут увидеть ежедневно со 2 по 6 января в 11.30 и 14.30.
 
/Мурманский областной драматический театр/
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