Поздравление ректора МГТУ С.А.Агаркова с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие друзья! Уходит в прошлое 2016 год, который, безусловно, займет свое место в истории Мурманского государственного технического университета.

Этот год оказался для нас годом больших испытаний, своего рода проверки на прочность всего коллектива, что потребовало максимальной концентрации сил, твердости духа и, конечно, веры в себя и в дело, которому служишь. В этом году университет сделал крутой вираж в сторону морского рыбохозяйственного образования, восстановления традиций российской инженерной школы, основанной, прежде всего, на фундаментальных теоретических знаниях и связи с производством. Для нас, как отраслевого вуза, это, в первую очередь, предприятия рыбохозяйственного комплекса.

Именно с этого начиналась славная история нашего вуза, созданного для того, чтобы готовить кадры для работы на флотах рыбной промышленности. И возвращение к своим истокам является, на мой взгляд, очень символичным подтверждением исторической миссии нашего университета и цикличности эволюционного развития. Но "Возвращение к истокам" – это лишь часть программы модернизации образовательной системы университета, которая должна в полной мере отвечать самым современным требованиям, предъявляемым к высшей школе и задачам развития рыбной отрасли, которую нам необходимо продолжить в 2017 году.

Сегодня нет нужды говорить, что мы живем во время больших перемен – это известно едва ли не каждому. Поэтому перемены будут – вот увидите! Надо быть готовым идти в ногу со временем, подстраиваться под меняющиеся условия и обстоятельства. Могу предположить, что будут и сложные моменты. Но самое главное – уметь делать свое дело и постоянно в нем совершенствоваться.

Дорогие коллеги, впереди нас ждет большая и очень интересная работа, и те заделы, которые мы сделали в уходящем году, позволяют с уверенностью смотреть в будущее, дают надежду для обоснованного оптимизма в том, что мы и дальше будем двигаться в своем развитии. Убежден, что правильность избранной образовательной концепции и применение инновационных образовательных технологий, основанных на гармоничном сочетании теоретических знаний и практических навыков фундаментального инженерного образования неминуемо приведут нас к успеху в деле подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов.

Наиболее позитивным и ярким отражением преемственности и символизма традиций инженерной школы является наша студенческая молодежь, которая выбрала МГТУ в качестве своей Альма-матер.

Я благодарю курсантов и студентов за успехи в учебе и науке, за активное участие в творческой и спортивной жизни МГТУ, за патриотизм и искреннюю любовь к Университету, а также действенную заинтересованность во всех наших начинаниях!

От всей души поздравляю всех студентов и работников университета с Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы в наступающем году воплотились в жизнь все самые смелые идеи и яркие проекты. Пусть перед вами открываются новые возможности и блестящие перспективы. Желаю, чтобы каждый день в наступающем году приносил в ваши дома радость, понимание, счастье и удачу!

С Новым годом!

Ректор Мурманского государственного технического университета С.А. Агарков.